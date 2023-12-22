СК начал проверку из-за видео, где под трек из «Слова пацана» бьют школьника

СК начал проверку видео, где под трек из «Слова пацана» бьют школьника

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Уссурийске следственные органы начали проверку из-за видео, где подростки избивают сверстника со словами «Кто чушпан?» под музыку из сериала «Слова пацана». Об этом сообщил СК по Приморскому краю в телеграм-канале.

«На одном из телеграм-каналов размещены видеокадры, на которых несовершеннолетние применяют насилие в отношении сверстника. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Следственные органы установили участников инцидента — 14-летних жителей Уссурийска.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел конце 2023 года. За первые три дня с релиза на сервисе Wink сериал посмотрели более 1 млн зрителей.