СК начал проверку видео, где под трек из «Слова пацана» бьют школьника
В Уссурийске следственные органы начали проверку из-за видео, где подростки избивают сверстника со словами «Кто чушпан?» под музыку из сериала «Слова пацана». Об этом сообщил СК по Приморскому краю в телеграм-канале.
«На одном из телеграм-каналов размещены видеокадры, на которых несовершеннолетние применяют насилие в отношении сверстника. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Следственные органы установили участников инцидента — 14-летних жителей Уссурийска.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел конце 2023 года. За первые три дня с релиза на сервисе Wink сериал посмотрели более 1 млн зрителей.
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