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СК начал проверку видео, где под трек из «Слова пацана» бьют школьника

СК начал проверку из-за видео, где под трек из «Слова пацана» бьют школьника
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Уссурийске следственные органы начали проверку из-за видео, где подростки избивают сверстника со словами «Кто чушпан?» под музыку из сериала «Слова пацана». Об этом сообщил СК по Приморскому краю в телеграм-канале.

«На одном из телеграм-каналов размещены видеокадры, на которых несовершеннолетние применяют насилие в отношении сверстника. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

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Следственные органы установили участников инцидента — 14-летних жителей Уссурийска.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел конце 2023 года. За первые три дня с релиза на сервисе Wink сериал посмотрели более 1 млн зрителей.

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Теги
«Слово Пацана. Кровь на асфальте» избиение подростки
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