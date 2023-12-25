Студенты игрой в футбол перекрыли центральную улицу Белграда

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В столице Сербии протестующие против результатов выборов активисты перекрыли движение на центральной улице у здания министерства госуправления, сообщил Kurir.

По оценке находящегося на месте репортера Kurir, собралось около 500 человек во главе с активистами партии «Сербия против насилия». По словам корреспондента «РИА Новости», большинство из них студенты.

На проезжей части улицы протестующие устроили импровизированный футбольный матч.

Как пишет Kurir, протестующие начали собираться около 11:00 утра (13:00 мск). Они собрались в центре Белграда и заблокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Корреспондент «РИА Новости» передает, что протестующие использовали свистки, дудки и импровизированные барабаны из кастрюль, плакаты с лозунгами об «избирательной краже» и символикой движения «Борьба».

Около 13.30 (15.30 мск) организаторы призвали собравшихся подняться от улицы Бирчанинова вверх на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша, на которой расположен МИД и правительство Сербии. По «РИА Новости» собравшихся было менее тысячи человек, в основном студенты и граждане среднего и пожилого возраста.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы. Их 1 ноября назначил президент Сербии Александр Вучич, который объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента). О необходимости выборов говорили еще весной после двух случаев массовых убийств, после чего в Сербии вспыхнули протесты под лозунгом «Сербия против насилия». Позже была создана оппозиционная Вучичу коалиция с таким же названием.

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Победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться», оппозиционная коалиция набрала 23,69% голосов. В Белграде результаты голосования были не столь различны: 37,48% у президентской коалиции против 34,38% у оппозиции.

Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификациях при подсчете голосов. На протяжении недели в столице проходят акции протеста с требованием отменить результаты выборов. 24 декабря Вучич заявил, что насильственной смены власти не произойдет, и призвал готовиться к следующим выборам.