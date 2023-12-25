Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок IRIS-T

Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок IRIS-T

IRIS-T (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

В зоне специальной военной операции на Украине уничтожены две пусковые установки зенитного комплекса IRIS-T производства Германии, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

В ведомстве не уточнили, какие средства поражения были применены для уничтожения установок.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ», — говорится в сообщении.

Кроме того, этими же силами был уничтожен склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах сосредоточения.

Берлин регулярно сообщает о поставках на Украину в составе пакетов помощи зенитных комплексов IRIS-T.

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля 2022 года. Германия занимает второе место по объему помощи Украине после США.

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Российские власти регулярно заявляют, что поставки зарубежных вооружений не изменят ход спецоперации на Украине, но приведут к затягиванию конфликта и усугублению его негативных последствий.

