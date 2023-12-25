Песков отверг влияние годовщины распада СССР на атмосферу саммита ЕАЭС

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Петербурге 25–26 декабря, в годовщину распада СССР, никак не влияет на атмосферу мероприятия.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на слова одного из журналистов о том, что 25 декабря «грустная дата», поскольку в этот день в 1991 году первый президент СССР Михаил Горбачев объявил об уходе с поста. Позже в Кремле был спущен государственный флаг СССР и поднят флаг РСФСР, а на следующий день Советский Союз перестал существовать.

Пескова спросили, не присутствует ли в текстах документов, которые подготовили для саммита, «между строк» ощущение или настроение распада.

«Никоим образом не присутствует», — ответил Песков.

Заседания Высшего Евразийского экономического совета и саммит СНГ проводятся ежегодно. Сейчас в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

На встрече в Петербурге будут подведены итоги председательства России в совете. До нее в 2022 году председательствовала Киргизия, а в 2024 году это место займет Армения. На встрече главы государств планируют подписать соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

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Неформальный саммит СНГ пройдет там же 26 декабря.