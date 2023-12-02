Суд арестовал четырех фигурантов дела о похищении девочки в Козельске

Фото: СК РФ

Суд в Калужской области арестовал на два месяца четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в городе Козельске, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Дело в отношении фигурантов заведено по п. «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). По нему проходят трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина. Это жительница деревни Касьяново Калужской области, ее бывший муж, их общий сын, а также нынешний супруг женщины.

По первой статье обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы, по второй — 15 лет.

Об исчезновении в Козельске восьмилетней девочки СК сообщил 30 ноября. Заявление о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы днем ранее.

Днем девочка вышла из школы и не вернулась домой, ее искали следователи, полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Телеграм-канал Baza писал, что девочка после уроков приехала на школьном автобусе на остановку, откуда пошла пешком вместе с одноклассниками. Когда до дома оставалось около 700 м, дети разошлись и девочка оказалась одна. В итоге она не пришла домой, мать не могла до нее дозвониться.

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк сообщила, что после пропажи девочки ее матери в мессенджер прислали сообщение с требованием выкупа. По информации Baza, вечером 29 ноября неизвестные с аккаунта под никнеймом Рыжик написали женщине в Telegram, что ребенок у них, и пообещали вернуть его в обмен на 1,5 млн руб. в криптовалюте. Информацию о запрошенной сумме подтвердили в СК.

Канал также писал, что похитители потребовали от матери девочки не обращаться в полицию. Женщина не стала платить им и написала заявление.

По версии следствия, девочку увезли в Касьяново на автомобиле, она находилась там в частном доме до 30 ноября. На следующий день после похищения подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.

Накануне подозреваемых задержали.

Один из подозреваемых — 40-летний Аркадий Новиков — в беседе с Shot назвал похищение девочки своей «навязчивой идеей», которая пришла в голову «от отчаяния». Мужчина заявил, что подумал об этом, когда ехал на машине по улице. Он также заверил, что жена и сын пытались его отговорить. Мужчина добавил, что хочет извиниться перед матерью девочки, и испытывает «сожаление и разочарование».

По данным СК, другой фигурант — 44-летний мужчина, ранее он был судим за преступления против собственности и личности.