Три завода Daihatsu в Японии приостановили работу из-за скандала

Daihatsu приостановила три завода в Японии из-за скандала с краш-тестами

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

«Дочка» концерна Toyota — Daihatsu приостановила работу заводов в Японии после скандала с фальсификацией результатов краш-тестов, сообщает NHK.

Прекратили работу три предприятия в префектурах Киото и Сига, завод дочерней компании Daihatsu Kyushu, а 26 декабря производство приостановят и на главном заводе в префектуре Осака.

Заводы не будут работать месяц, за который могли бы произвести около 70 тыс. автомобилей.

Daihatsu на протяжении долгого времени фальсифицировала данные для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей. 20 декабря компания опубликовала результаты независимой экспертизы, которая обнаружила свыше 100 нарушений в 64 моделях и трех двигателях, выпускаемых Daihatsu, в том числе под брендом Toyota. После этого компания прекратила поставки всех моделей автомобилей, а Toyota принесла извинения за случившееся.