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Бизнес ,  
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Три завода Daihatsu в Японии приостановили работу из-за скандала

Daihatsu приостановила три завода в Японии из-за скандала с краш-тестами
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

«Дочка» концерна Toyota — Daihatsu приостановила работу заводов в Японии после скандала с фальсификацией результатов краш-тестов, сообщает NHK.

Прекратили работу три предприятия в префектурах Киото и Сига, завод дочерней компании Daihatsu Kyushu, а 26 декабря производство приостановят и на главном заводе в префектуре Осака.

Заводы не будут работать месяц, за который могли бы произвести около 70 тыс. автомобилей.

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Модель RAV4, выпускавшаяся в 2013-2018 годах

Daihatsu на протяжении долгого времени фальсифицировала данные для получения государственной сертификации выпускаемых автомобилей. 20 декабря компания опубликовала результаты независимой экспертизы, которая обнаружила свыше 100 нарушений в 64 моделях и трех двигателях, выпускаемых Daihatsu, в том числе под брендом Toyota. После этого компания прекратила поставки всех моделей автомобилей, а Toyota принесла извинения за случившееся.

Теги
Toyota Япония заводы Автомобили
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