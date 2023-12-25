Военные заявили об уничтожении сил ВСУ на краснолиманском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) группировки войск «Центр» уничтожили скопление живой силы и технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что удары наносились на участке Серебрянского лесничества. Российские военные, «скрытно прибыв на огневую позицию», поразили цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

Накануне, 24 декабря, группировка «Центр» при поддержки авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, а также нанесла поражение живой силе в районе Серебрянки ДНР и в Серебрянском лесничистве. За неделю с 16 по 22 декабря на этом напралвлении военные отразили 13 атак ВСУ, уничтожили 19 бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.