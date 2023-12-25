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Военная операция на Украине ,  
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Военные заявили об уничтожении сил ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении живой силы ВСУ на краснолиманском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) группировки войск «Центр» уничтожили скопление живой силы и технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что удары наносились на участке Серебрянского лесничества. Российские военные, «скрытно прибыв на огневую позицию», поразили цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами.

Российские войска поразили две бригады ВСУ на краснолиманском направлении
Политика

Накануне, 24 декабря, группировка «Центр» при поддержки авиации и артиллерии отразила две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, а также нанесла поражение живой силе в районе Серебрянки ДНР и в Серебрянском лесничистве. За неделю с 16 по 22 декабря на этом напралвлении военные отразили 13 атак ВСУ, уничтожили 19 бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

Теги
Минобороны ВСУ Военная операция на Украине РСЗО
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