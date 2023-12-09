Военные российской группировки «Центр» поразили две бригады ВСУ и одну бригаду украинской национальной гвардии на краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В районе Серебрянского лесничества подразделения мотострелкового соединения совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовой группе бригады нацгвардии. Авиация совместно с артиллерией ударили по механизированным бригадам ВСУ в районах Червоной Дибровы и Григоровки. Потери противника, по словам Савчука, составили до 290 военных. Также артиллеристы поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

Военные группировки «Юг» уничтожили две бронемашины, пикап, три автомобиля и 120-миллиметровый миномет украинских войск, а также поразили пункт временной дислокации десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Он добавил, что подразделения группировки отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ и нанесли поражение живой силе противника в районах Курдюмовки, Богдановки, Васюковки, Андреевки и Клещеевки. Кроме того, силы ПВО сбили дроны в нескольких населенных пунктах ДНР.