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Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

ГИБДД: четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Четыре человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Ростовской области, сообщила региональная госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Машины столкнулись на 35-м километре автодороги Ростов — Ставрополь. По предварительным данным, водитель легковушки Great Wall не справился с управлением и врезался в автобус.

Погибли 49-летний водитель легковушки и его 43-летний пассажир, а также 56-летний водитель автобуса и 67-летний пассажир.

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Еще 14 человек пострадали, 11 из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

Региональная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехал прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов.

На трассе Ростов — Ставрополь 21 декабря столкнулись легковушка Volkswagen Polo и грузовик MAN. 40-летний водитель легковушки, а также пассажиры в возрасте 32, десяти и восьми лет погибли. 14-летняя девочка, которая также находилась в салоне, умерла в больнице от полученных травм.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, сообщила ростовская прокуратура. Ведомство контролирует ход расследования.

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Ростовская область ДТП Автобус ГИБДД прокуратура новости
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