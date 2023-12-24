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Военная операция на Украине ,  
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В Кропивницком прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Суспільне». Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович также написал в телеграм-канале в 19:52 мск о воздушной тревоге в регионе.

В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне, 23 декабря, «Зеркало недели» и «Суспільне» сообщали о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Кропивницкий Украина взрыв
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