В Кропивницком прозвучали взрывы

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В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прозвучали взрывы, сообщает издание «Суспільне». Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович также написал в телеграм-канале в 19:52 мск о воздушной тревоге в регионе.

Накануне, 23 декабря, «Зеркало недели» и «Суспільне» сообщали о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.