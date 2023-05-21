Умер британский писатель Мартин Эмис

Мартин Эмис (Фото: Andreas Suhr / face to face / Global Look Press)

Британский писатель Мартин Эмис, автор романов «Деньги: записка самоубийцы» и «Лондонские поля», умер в возрасте 73 лет, передает The Guardian со ссылкой на его жену, писательницу Изабель Фонсека.

Она сообщила, что Эмис умер в своем доме в местечке Лейк-Уорт в штате Флорида (США). Причиной смерти стал рак пищевода, уточнила супруга писателя.

Эмис родился в 1949 году в Оксфорде. Он был сыном прозаика и поэта Кингсли Эмиса — лауреата Букеровской премии за роман «Старые черти». Писатель учился в Великобритании, Испании и США. Затем он поступил в Эксетер-колледж в Оксфорде, который успешно окончил.

Эмис говорил, что тягу к литературе ему привила мачеха, писательница Элизабет Джейн Ховард, в подростковом возрасте, пишет The Guardian. Его первый роман «Записки Рэйчел» вышел в 1973 году, когда писатель работал помощником редактора в журнале Times Literary Supplement. В 1974 году он получил премию Сомерсета Моэма (ее присуждает объединение писателей Society of Authors молодым писателям в возрасте до 35 лет, размер премии — £12 тыс. (сейчас — около $15 тыс.). Затем Эмис выпустил еще несколько книг, в том числе «Мертвые младенцы» (1975) и роман «Успех» (1978).

В 1977–1979 годах Эмис работал литературным редактором в журнале New Statesman. Впоследствии он выпустил еще 14 произведений, включая романы «Деньги: записка самоубийцы» (1985), «Лондонские поля» (1989) и мемуары «Опыт» (2000).

Произведения Эмиса определяли образ британской литературы 1980-х годов наряду с творчеством таких авторов, как Салман Рушди, Иэн Макьюэн и Джулиан Барнс, отмечает The Guardian. Би-би-си называет его одним из самых влиятельных писателей своего времени, а роман «Деньги: записка самоубийцы» — одним из наиболее значимых произведений современной британской литературы по версии критиков.