Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

Татьяна Владимирова (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Умерла театральная актриса Татьяна Владимирова, сообщил московский театр Et Cetera.

«В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. <...> Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все», — говорится в сообщении театра.

Владимирова работала в Et Cetera 30 лет. «Таких актрис, как Татьяна Владимирова, совсем немного, с ее уходом стало еще меньше. Трудно представить наш театр без нее», — заявили в Et Cetera.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Окончила Школу-студию МХАТ, работала в театрах Томска, Архангельска и Омска. В труппу театра Et Cetera она вошла в 1993 году. В 1998 году Владимировой присвоили звание заслуженной артистки России, в 2008 году — народной артистки.