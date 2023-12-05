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Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова

Умерла народная артистка России Татьяна Владимирова
Татьяна Владимирова
Татьяна Владимирова (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Умерла театральная актриса Татьяна Владимирова, сообщил московский театр Et Cetera.

«В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. <...> Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все», — говорится в сообщении театра.

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Владимирова работала в Et Cetera 30 лет. «Таких актрис, как Татьяна Владимирова, совсем немного, с ее уходом стало еще меньше. Трудно представить наш театр без нее», — заявили в Et Cetera.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Окончила Школу-студию МХАТ, работала в театрах Томска, Архангельска и Омска. В труппу театра Et Cetera она вошла в 1993 году. В 1998 году Владимировой присвоили звание заслуженной артистки России, в 2008 году — народной артистки.

Теги
народный артист актриса театр некролог

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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