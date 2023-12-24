Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками бундесвера

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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками радиолокационной разведки Минобороны Германии SARah. Об этом сообщила SpaceX в соцсети Х (ранее — Twitter).

Запуск ракеты был осуществлен в 16:11 мск (5:11 по тихоокеанскому времени) с базы Космических сил США «Ванденберг» в Калифорнии. Спустя 9 минут, в 16:20 мск, SpaceX опубликовала сообщение о том, что первая ступень Falcon 9 достигла зоны приземления.

SARah — два радиолокационных спутника с пассивной отражательной антенной. Всего правительство Германии намерено вывести на орбиту три аппарата с разведывательными целями. Срок эксплуатации устройств рассчитан на десять лет.

Ракету с немецкими спутниками должны были запустить 23 декабря, однако в день запуска SpaceX сообщила о его переносе на сутки.

В мае Falcon 9 запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами на борту. Ракета стартовала с космодрома во Флориде, в составе экипажа была бывшая астронавт NASA Пегги Уитсон, ставшая рекордсменкой по количеству времени, проведенному на орбите, — 665 дней. Также в команду вошли предприниматель Джон Шоффнер (США) и космонавты из Саудовской Аравии Райяна Барнави и Али аль-Карни.