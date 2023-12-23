SpaceX на сутки перенесла запуск ракеты с двумя немецкими военными спутниками

SpaceX перенесла запуск ракеты со спутниками бундесвера на сутки

Американская космическая компания SpaceX перенесла на сутки запуск ракеты Falcon 9 с двумя спутниками радиолокационной разведки Минобороны Германии SARah, сообщила организация в X (Twitter).

Новый запуск запланировали в 05:11 (16:11 мск) с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Через 25 минут спутники выведут на орбиту.

SARah — два радиолокационных спутника с пассивной отражательной антенной. Они являются частью спутниковой группировки из трех аппаратов, которую создает правительство Германии для разведки. Срок эксплуатации устройств рассчитан на 10 лет.

Falcon 9 используют для выведения спутников на орбиту. Днем 23 декабря SpaceX успешно вывела 23 интернет-спутника Starlink, запуск осуществили с мыса Канаверал во Флориде. Всего в рамках проекта Starlink на орбиту вывели 5,6 тыс. устройств, из которых 5,2 тыс. продолжают работать.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах планеты. Сейчас сервис Starlink работает в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.