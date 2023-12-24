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Двух мужчин задержали по делу о взрыве на вечеринке журналистов в Риге

Двух мужчин задержали по делу о взрыве на вечеринке журналистов из России в Риге
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Сотрудники полиции Латвии задержали двух мужчин по делу о взрыве гранаты на вечеринке Русской службы Би-би-си, сообщило ведомство в соцсети Х (прежнее название — Twitter). Инцидент произошел в Риге вечером накануне, 23 декабря.

«В связи со случаем, когда вчера вечером в рижский бар на улице Дзирнаву была брошена страйкбольная граната, сегодня утром мы задержали двух человек», — говорится в сообщении. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

По имеющейся информации, мотивом стал личный конфликт, который произошел в баре, уточнили в полиции. Нет никаких указаний на то, что инцидент связан с присутствовавшими в заведении журналистами, добавили в ведомстве.

23 декабря в рижском баре Čē проходило мероприятие, на котором, по информации Deutsche Welle (DW; признано в России иноагентом) и телеграм-канала «Осторожно, новости», присутствовали журналисты Русской службы Би-би-си и других СМИ.

В Риге на вечеринке Русской службы Би-би-си бросили учебную гранату
Политика
Рига, Латвия

«Неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал. Он ничего не сказал, просто заглянул, посмотрел, видимо, ему надо было убедиться, кто там находится», — рассказал «Живому гвоздю» корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. По словам журналиста, события разворачивались не на его глазах, сам он сидел в другом зале и только слышал взрыв. «Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в машину и уехал», — сказал он.

При взрыве нескольких человек оглушило. По данным латвийской полиции, в результате инцидента никто не пострадал.

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DW и «Осторожно, новости» писали, что журналисты связывали взрыв со своей профессиональной деятельностью.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си, объяснив это публикацией материалов, содержащих недостоверную информацию о военных действиях на Украине. Вскоре в России по требованию Генпрокуратуры закрыли доступ к официальному сайту Би-би-си. Из-за закона об уголовном наказании за фейки об армии журналисты корпорации были вынуждены прекратить деятельность в России и переехать за границу, где продолжили работу.

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Теги
Латвия Рига журналисты Би-би-си граната
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