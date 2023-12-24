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Политика ,  
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Путин в поздравлении Алиеву заявил о союзничестве с Азербайджаном

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
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Ильхам Алиев (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с днем рождения и отметил его вклад в упрочение союзнических отношений между обеими странами. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы», — говорится в сообщении.

Путин в своем поздравлении также отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях и играет важную роль в региональных и международных делах.

Кроме того, Путин и Алиев провели телефонный разговор, в котором лидеры обоих государств «отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества».

Зачем Ильхаму Алиеву понадобились досрочные президентские выборы
Политика
Ильхам Алиев

Ильхаму Алиеву исполнилось 62 года. Он возглавляет Азербайджан с 2003 года. В апреле 2018 года Алиев был переизбран четвертый раз подряд. Срок его полномочий на посту главы государства заканчивается в апреле 2025 года, однако он решил провести досрочные выборы в 2024 году. Опрошенные РБК эксперты связывают это с решением вопроса непризнанного Нагорного Карабаха, который с 1 января 2024 года юридически прекратит существование, его территория перешла под контроль Баку.

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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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