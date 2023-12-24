Президент Аргентины заявил, что его деньгами распоряжается сестра

Хавьер Милей (Фото: Marcos Brindicci / Getty Images)

Президент Аргентины Хавьер Милей признался, что не знает размера своей зарплаты, его деньгами распоряжается сестра Карина. Об этом он сказал в эфире телепередачи на канале Canal 13.

«Я не знаю, я никогда не смотрел на зарплату. Моими деньгами управляет моя сестра. Дома у кузнеца все ножи деревянные», — заявил Милей в ответ на вопрос о том, сколько он зарабатывает как президент (цитата по Euro.ESEuro).

«В доме кузнеца все ножи деревянные» — испанская пословица (в Аргентине официальным языком считается испанский), которая совпадает по смыслу с русской пословицей о «сапожнике без сапог» и означает отсутствие некоторых вещей там, где их должно быть много.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич добавила, что первую зарплату им еще не выплатили.

Милей стал президентом Аргентины после выборов, прошедших в ноябре этого года. Он набрал 56%, а его соперник, кандидат от правящей на тот момент коалиции и министр экономики Серхио Масса, — 44%. 10 декабря Милей официально вступил в должность главы государства и «тайно» принял присягу у нового правительства.

Хавьеру Милею 53 года, его сестре Карине — 50 лет. До его победы на президентских выборах она занималась стратегией его избирательной кампании. После того как результаты голосования были объявлены, Хавьер Милей заявил, что без Карины «ничего из этого было бы невозможно».

«Вы знаете, что Моисей был великим лидером, но он не был хорош в распространении информации. Тогда Бог послал Аарона, чтобы тот передавал информацию. Кари — это Моисей, а я тот, кто разглашает», — заявил президент.

После принятия присяги правительства Хавьер назначил свою сестру главой президентского секретариата. Для этого ему пришлось отменить указ бывшего лидера Маурисио Макри (от 2018 года), который запрещал главе государства назначать прямых членов семьи в органы государственного управления.