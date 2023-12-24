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Военная операция на Украине ,  
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Минкульт Украины заявил об обязательстве уехавшего журналиста вернуться

Минкульт Украины: оставшийся в ЕС журналист подписывал обязательство вернуться
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Печий
Алексей Печий (Фото: из личного архива)

Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий, который не вернулся на Украину после саммита Евросоюза, подписывал заявление, в котором обязался вернуться домой. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики страны Ростислав Карандеев в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Любой, кто едет выполнять ту или иную задачу за границу, подает большой пакет документов. Он также подписывает заявление с обязательством вернуться в Украину по завершении, и возвращается. Алексей Печий тоже подписал такое заявление», — заявил Карандеев.

Он назвал действия журналиста незаконными и отметил, что они «характеризуют его как человека и гражданина». «Этот случай никоим образом не должен бросать тень на других украинских журналистов, которые каждый день работают над привлечением внимания мирового сообщества к конфликту на Украине», — добавил исполняющий обязанности главы Минкульта.

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14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, куда приехал Печий. Однако спустя несколько дней «24 канал», где работал журналист, сообщил, что тот не вернулся на Украину.

Гендиректор медиахолдинга «Люкс», который владеет телеканалом, Роман Андрейко заявил, что Печий «бежал из страны, осознавая все последствия своего побега».

Сам журналист назвал свое решение «сложным» и пояснил, что, оставаясь на территории ЕС, он может внести более значительный вклад в «медиапродвижение украинской повестки», так как Украине не хватает «горизонтальной коммуникации с западным обществом». Он также добавил, что «продолжит информационную борьбу за Украину», но при этом осознает ожидающее его на родине общественное осуждение.

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После начала российской военной операции украинские власти объявили на Украине всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

Теги
Украина Евросоюз журналист Минкультуры Украины
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