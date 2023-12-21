 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Более 100 тыс. жителей ЛНР и ДНР остались без света из-за непогоды

Более 100 тыс. жителей ЛНР и ДНР остались без электричества из-за непогоды

Число жителей ДНР и ЛНР, остающихся без электроснабжения из-за непогоды, сократилось до 115 тыс., сообщило Минэнерго России в своем телеграм-канале.

По данным на 22:00 мск 20 декабря, в ДНР электричества нет у 57,7 тыс. потребителей. В ЛНР от электроснабжения отрезаны 57,3 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, подчеркнули в Минэнерго.

Ранее, по данным на 18:00 мск того же дня, без электричества оставались 58,5 тыс. жителей ДНР и 63,9 тыс. человек в ЛНР.

Упавшие ЛЭП, деревья изо льда: последствия циклона «Ваня»
Общество

В середине декабря на регионы России обрушился циклон «Ваня». По данным синоптиков, он возник над Молдавией, после чего двинулся в сторону Москвы и Поволжья. Позднее циклон переместился в южные регионы России.

«Ваня» спровоцировал мощные снегопады и ледяные дожди, а также усиление ветра. К вечеру 15 декабря на фоне циклона в разных регионах без света остались в общей сложности почти 700 тыс. человек. Больше всего пострадали ЛНР, ДНР и Ростовская область.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
ЛНР ДНР Минэнерго электричество электроснабжение
Материалы по теме
Минэнерго назвало число остающихся без света из-за циклона «Ваня»
Общество
В Невьянске Свердловской области 14 тыс. жителей остались без тепла
Общество
Как выглядит накрывший Россию циклон «Ваня» из космоса. Фото
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Посол России в Италии обвинил газету La Repubblica во лжи Политика, 03:19
ХАМАС отказался от предложения Израиля о перемирии Политика, 03:00
Более 100 тыс. жителей ЛНР и ДНР остались без света из-за непогоды Общество, 02:42
Ученые объяснили стойкость России к санкциям «ловушкой большой страны» Политика, 02:28
Президент Чехии заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ Политика, 02:11
В Петербурге с витрины книжного магазина сняли надпись «Мир!» Политика, 01:36
В сенате США увидели «призрак Трампа» в вопросе Украины Политика, 01:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В городе Запорожье и двух областях Украины прогремели взрывы Политика, 01:10
Тысячи людей вышли на митинг в Буэнос-Айресе против правительства Милея Политика, 00:55
Байден назвал Трампа мятежником Политика, 00:47
Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России Политика, 00:38
Макрон не исключил приглашение Путина во Францию в 2024 году Политика, 00:16
Новый владелец российских заводов Heineken объяснил сумму сделки в €1 Бизнес, 00:04
Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов Финансы, 00:01