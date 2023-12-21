Более 100 тыс. жителей ЛНР и ДНР остались без электричества из-за непогоды

Более 100 тыс. жителей ЛНР и ДНР остались без света из-за непогоды

Число жителей ДНР и ЛНР, остающихся без электроснабжения из-за непогоды, сократилось до 115 тыс., сообщило Минэнерго России в своем телеграм-канале.

По данным на 22:00 мск 20 декабря, в ДНР электричества нет у 57,7 тыс. потребителей. В ЛНР от электроснабжения отрезаны 57,3 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, подчеркнули в Минэнерго.

Ранее, по данным на 18:00 мск того же дня, без электричества оставались 58,5 тыс. жителей ДНР и 63,9 тыс. человек в ЛНР.

В середине декабря на регионы России обрушился циклон «Ваня». По данным синоптиков, он возник над Молдавией, после чего двинулся в сторону Москвы и Поволжья. Позднее циклон переместился в южные регионы России.

«Ваня» спровоцировал мощные снегопады и ледяные дожди, а также усиление ветра. К вечеру 15 декабря на фоне циклона в разных регионах без света остались в общей сложности почти 700 тыс. человек. Больше всего пострадали ЛНР, ДНР и Ростовская область.