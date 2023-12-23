В Москве два человека погибли в ДТП на МКАД
На МКАД столкнулось несколько машин, одна из них вылетела на встречную полосу и загорелась, сообщает столичный дептранс. Авария произошла на внешней стороне 49-го километра МКАД.
Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Газель и Great Wall, последний перелетел через бетонное ограждение на встречную полосу и загорелся, рассказали РБК в главке МВД по Москве. «В результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир внедорожника», — добавили в ведомстве.
На внутренней стороне 21-го километра МКАД 17 декабря столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей. Движение по внутренней стороне МКАД временно перекрывали, подробности об инциденте в дептрансе не сообщили.
В ноябре после снегопада в столице на внешней стороне 40-го километра МКАД опрокинулся грузовик. Автомобиль врезался в ограждение, его кабина перевернулась, в итоге он перекрыл почти всю трассу.
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