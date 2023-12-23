МВД: в Подмосковье в перестрелке у ресторана погиб один человек, еще двое ранены

В Подмосковье человек погиб в результате стрельбы у ресторана

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В подмосковном Видном между двумя компаниями произошла драка со стрельбой, в результате один человек погиб, еще одного разыскивают, сообщила пресс-служба главка МВД по области.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 декабря на ул. Героя России Тинькова. «Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого правонарушитель произвел выстрел в оппонентов из предмета, конструктивно схожего с пистолетом», — говорится в публикации. Троих пострадавших доставили в больницу, один из них скончался. Стрелявшего разыскивает полиция.

Подмосковный СК сообщил, что инцидент произошел возле ресторана, погибшему 39 лет, еще двое также получили огнестрельные ранения. Следователи расследуют дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) с наказанием до 15 лет лишения свободы.

В начале ноября у ресторана в центре Москвы произошла стрельба, ее открыл один из посетителей из травматического оружия. В результате пострадали четыре человека, их доставили в больницу с телесными повреждениями, в том числе с огнестрельными ранениями.