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Военная операция на Украине ,  
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Театр в Братске отменил спектакль по пьесе обвиненного в фейках Вырыпаева

Театр в Братске отменил спектакль по пьесе обвиненного в фейках Ивана Вырыпаева
Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Братский драмтеатр в Иркутской области отменил спектакль по пьесе заочно осужденного по статье о фейках Ивана Вырыпаева, сообщила заведующая литературной частью в театре Елена Чайковская на странице во «ВКонтакте».

«Снимаем спектакль [«Иллюзии»] с показа. Драматург наговорил себе на статью. Осужден и объявлен в розыск. А мы и не знали», — написала она. По ее словам, из-за присутствия в репертуаре театра спектакля по пьесе Вырыпаева возмутилась «бдительная гражданка», она же «написала письмо куда следует». Чайковская добавила, что все спектакли отменили, деньги за билеты вернут зрителям.

Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии по статье о фейках
Политика
Иван Вырыпаев

Вырыпаев — театральный драматург, c 2014 года живет в Польше, в 2022 году получил гражданство этой страны и отказался от российского. Он выступал с осуждением боевых действий на Украине.

В марте 2022 года Вырыпаев обратился к российским гостеатрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине, подчеркнув, что деньги пойдут только на мирные цели. После этого в России начали отменять спектакли по пьесам драматурга.

Басманный суд Москвы 15 декабря 2023 года дал ему заочно восемь лет колонии по статье о фейках об армии, а также запретил администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Теги
Иван Вырыпаев театр фейк Иркутская область
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