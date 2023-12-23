Театр в Братске отменил спектакль по пьесе обвиненного в фейках Вырыпаева

Иван Вырыпаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Братский драмтеатр в Иркутской области отменил спектакль по пьесе заочно осужденного по статье о фейках Ивана Вырыпаева, сообщила заведующая литературной частью в театре Елена Чайковская на странице во «ВКонтакте».

«Снимаем спектакль [«Иллюзии»] с показа. Драматург наговорил себе на статью. Осужден и объявлен в розыск. А мы и не знали», — написала она. По ее словам, из-за присутствия в репертуаре театра спектакля по пьесе Вырыпаева возмутилась «бдительная гражданка», она же «написала письмо куда следует». Чайковская добавила, что все спектакли отменили, деньги за билеты вернут зрителям.

Вырыпаев — театральный драматург, c 2014 года живет в Польше, в 2022 году получил гражданство этой страны и отказался от российского. Он выступал с осуждением боевых действий на Украине.

В марте 2022 года Вырыпаев обратился к российским гостеатрам, которые ставили его пьесы, и сообщил, что планирует перечислять полученные им проценты от продажи билетов в фонды помощи Украине, подчеркнув, что деньги пойдут только на мирные цели. После этого в России начали отменять спектакли по пьесам драматурга.

Басманный суд Москвы 15 декабря 2023 года дал ему заочно восемь лет колонии по статье о фейках об армии, а также запретил администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.