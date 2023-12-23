Певец Иракли объяснил отказ во въезде в Молдавию «политическими играми»

Ираклий Пирцхалава (Фото: Анатолий Ломохов / XinHua / Global Look Press)

Российского певца Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не пустили в Молдавию без объяснения причин. Об этом РБК рассказал сам артист.

По словам певца, в Молдавии у него были запланированы концерты, но ему пришлось вынужденно вернуться в Москву. Есть все шансы, что концерты перенесутся, об этом сообщат заранее, добавил Пирцхалава.

«Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители. Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас», — сказал он.

«Честно говоря, не понимаю, какую угрозу я мог нести», — заключил артист.

Певца не впустили в Молдавию 23 декабря. За сутки в пересечении границы отказали ему и еще 38 людям, которыми «не были выполнены условия» для въезда в страну, рассказали пограничники. Источники Canal 5 со ссылкой на организаторов концерта утверждают, что проблем с документами у Пирцхалавы не было.