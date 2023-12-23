Медведев предложил властям Украины ввести сроки за оливье

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На Украине нужно ввести уголовную ответственность за приготовление салатов оливье и селедки под шубой, а освободить от нее можно тех, кто «пройдет курс принудительного лечения борщом». С таким предложением выступил в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, за приготовление или «подготовку к приготовлению» оливье и селедки под шубой, распространение их рецептов и включение в меню общепитов может грозить от трех до семи лет заключения или штраф в размере 1 млн грвн (примерно 2,4 млн руб.) с «изъятием предметов преступления».

Если «преступник» использует служебное положение или совершает «правонарушение» повторно в течение года, ему грозит от семи до 15 лет. В случае, если «преступление» совершает организованная группа лиц, оно проходит в государственные праздники или вместе с салатами пьют «крымские и кавказские» вина и «русскую водку», то «преступнику» грозит пожизненное заключение.

Освобождение от ответственности предусмотрено для тех, кто «пройдет курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев».

Украина подала заявку на включение культуры приготовления борща в список в марте 2021 года. В июле 2022 года ЮНЕСКО внесла процесс приготовления этого супа в список нематериального культурного наследия страны.

С тем, что борщ является украинским наследием, спорила представитель российского МИДа Мария Захарова. В июле 2022 года она заявила, что борщ изначально упоминался в исторических документах как русское блюдо. «В путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 гг.» его назвали «блюдом русских жителей Киева», — сказала дипломат.