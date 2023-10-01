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Нацбанк Украины выпустил монету с борщом

Нацбанк Украины выпустил памятные монеты с изображением борща
Фото: Национальный банк Украины
Фото: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение памятные монеты с изображением борща, сообщил регулятор в телеграм-канале. Реализация монет в интернет-магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года.

На лицевой стороне монеты изображена хозяйка на фоне печи во время приготовления блюда, по верхнему краю есть надписи «Украина», «2023» и номинал монеты — 10 грн, на оборотной — изображена тарелка с красным борщом.

Монета входит в серию «украинское наследие». Как отметил зампредседателя НБУ Алексей Шабан, новые монеты станут «напоминанием об уникальности страны и ее народа».

Украина подала заявку на включение культуры приготовления борща в список в марте 2021 года. В июле 2022 года ЮНЕСКО внесла процесс приготовления этого супа в список нематериального культурного наследия страны. С тем, что борщ является украинским наследием, спорила представитель российского МИДа Мария Захарова. В июле 2022 года она заявила, что борщ изначально упоминался в исторических документах как русское блюдо. «В путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 гг.» его назвали «блюдом русских жителей Киева», — сказала дипломат.

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