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Умер композитор Мурад Кажлаев

В возрасте 92 лет умер автор гимна Дагестана композитор Мурад Кажлаев
Мурад Кажлаев, который написал музыку к гимну Дагестана, скончался на 93-м году жизни
Мурад Кажлаев,&nbsp;1989 г.
Мурад Кажлаев, 1989 г. (Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости)

Умер народный артист СССР, Герой труда России, композитор Мурад Кажлаев, сообщила РБК министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Кажлаеву было 92 года. Церемония прощания и похороны композитора пройдут в 12:00 мск 24 декабря на кладбище в Махачкале.

«От имени министерства культуры Республики Дагестан, от лица всех работников культуры и деятелей искусства республики выражаю глубокие соболезнования семье и близким Мурада Магомедовича Кажлаева», — сказала Бутаева.

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Министр подчеркнула, что «с именем Мурада Кажлаева связана целая эпоха дагестанской музыкальной академической культуры». Бутаева назвала «его великое творческое наследие и многогранную профессиональную деятельность» одним из самых высоких достижений дагестанской культуры XX века.

Мурад Кажлаев родился в 1931 году в Баку Азербайджанской ССР. Он представитель дагестанского народа лакцы (его родители были уроженцами села Кумух Лакского района Дагестана). Кажлаев окончил Азербайджанскую государственную консерваторию по классу композиции.

В разные годы он преподавал в музыкальном училище имени П. И. Чайковского в Махачкале, работал главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио и оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио, занимал должность художественного руководителя Дагестанской филармонии. В 2010 году основал в Дагестане музыкальную школу для одаренных детей, а позже создал при ней музей дагестанской музыкальной культуры.

Кажлаев — автор более 350 сочинений. Среди них — гимн Республики Дагестан, музыка для фильмов «Горянка» и «Тучи покидают небо», первый национальный дагестанский балет «Горянка», песни на стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова. Композитор награжден множеством наград, в том числе орденами «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней.

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Елена Степанова Елена Степанова, Яна Ломакина
Дагестан гимн
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