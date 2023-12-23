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Военная операция на Украине ,  
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Власти Херсонской области обвинили ВСУ в ударе по школе и детсаду

Власти Херсонской области обвинили ВСУ в ракетном ударе по школе и детсаду
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Ламбсдорфф
Александр Ламбсдорфф (Фото: Teutopress / imago-images.de / Global Look Press)

Украинские войска нанесли ракетные удары по школе и детсаду в поселке Максима Горького в Каланчакском районе Херсонской области, написал глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем телеграм-канале.

По его словам, школа и детсад работающие, там принимали детей из трех соседних сел. Охранник школы получил тяжелые ранения и попал в больницу.

Здание школы сильно повреждено. «До детсада же ракеты не долетели считаные метры. Здесь обошлось выбитыми окнами и дверями», — сообщил Алексеенко.

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Власти решили перевести 135 детей, которые учились в поврежденной школе, и педагогов в ранее не работавшую школу в соседнем селе Раздольное примерно в 8 км. В детском саду заклеят окна и поставят двери, после чего десять детей продолжат туда ходить.

Как утверждает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские военные обстреляли село Максима Горького ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS. Рядом со школой и детсадом также находился фельдшерско-акушерский пункт, добавил он.

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Теги
Херсонская область ВСУ ракеты Школа детский сад Владимир Сальдо Андрей Алексеенко РСЗО HIMARS
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