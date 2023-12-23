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Военная операция на Украине ,  
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В Бердянске украинский беспилотник разрушил жилой дом

Владимир Рогов: украинский беспилотник разрушил жилой дом в Бердянске
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские дроны дважды атаковали Бердянск, в результате удара один жилой дом был разрушен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Один из беспилотников ВСУ, атаковавших Бердянск вечером 22 декабря, обрушился на жилой дом», — написал он, уточнив, что строение более не пригодно для проживания. По словам Рогова, мужчина, проживавший в доме, не пострадал.

Кроме того, повреждения получил соседний дом. Рогов отметил, что в нем жила женщина, ее состояние он не уточнил.

За вечер 22 декабря российские средства РЭБ и ПВО уничтожили не менее шести воздушных целей над жилым районом Бердянска, написал Рогов.

В Бердянске силы ПВО сбили два украинских беспилотника
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Фото:Яндекс.Карты

Ранее, 21 декабря, силы ПВО сбили два украинских дрона в районе Бердянска. Один из беспилотников тогда упал на территорию частного сектора, где при столкновении с землей взорвался, в результате чего повреждения получил жилой дом. Рогов сообщал, что при атаке украинских БПЛА никто не пострадал.

Теги
Владимир Рогов Бердянск беспилотники Запорожская область ВСУ
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