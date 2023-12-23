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Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией

Кабинет министров Украины разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией

Кабинет министров Украины разорвал соглашение о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года, сообщило украинское Министерство экономики.

«Кабинет министров Украины инициировал прекращение межправительственного соглашения о свободной торговле с Белоруссией и продлил запрет на торговлю с Россией. Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 22 декабря», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в министерстве, кабмин одобрил законопроект, прекращающий действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии о свободной торговле. Также прекращено действие ряда других документов, обеспечивающих режим свободной торговли между странами.

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Бизнес
Фото:Andrew Burton / Getty Images

Другим решением кабмин продлил до 31 января 2024 года запрет на ввоз на Украину, в том числе в таможенном режиме временного ввоза, ряда товаров из России.

«Указанными решениями только приводим договорно-правовую базу в соответствие с реалиями», — сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, отметив, что никакой торговли между Украиной и Белоруссией, а также Россией нет с начала российской военной операции.

Украинский кабмин ввел запрет на ввоз российских товаров в 2015 году. Перед этим российское правительство запретило импортировать в Россию товары сельскохозяйственного назначения, продукцию и сырье из Украины.

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Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Белоруссией в 1992 году, документ был ратифицирован в 1999 году. По условиям ЗСТ, нельзя облагать товары другой стороны налогами или сборами, превышающими соответствующие взыскания для аналогичных товаров внутреннего производства или из третьих стран.

Соглашение о режиме свободной торговли Украина также заключила с Россией в 1995 году. В 2016 году Москва прекратила действие договора.

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Теги
Украина Белоруссия импорт товаров торговля свободная торговля
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