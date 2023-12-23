На американского актера Чарли Шина напала соседка и попыталась его задушить, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, 47-летняя женщина ворвалась в дом к Шину, разорвала рубашку актера и попыталась его задушить, после чего вернулась к себе. К пострадавшему приехали парамедики, однако госпитализация не потребовалась.

Женщину арестовали, ей предъявили обвинения в нападении с применением смертоносного оружия и краже со взломом. Это не первый инцидент актера с ней, пишет TMZ. До нападения кто-то брызнул липкой жидкостью на машину Шина и оставил под его дверью мусор, актер подозревает, что это была соседка.

Чарли Шин сыграл главные роли в фильмах «Взвод», «Дух мщения» и «Уолл-стрит». Он также известен по сериалам «Два с половиной человека», «Спин-Сити» и «Управление гневом».

В 2015 году бывшая девушка актера Скоттин Росс подала на него в суд за побои, халатность и эмоциональное расстройство. Она заявила, что пара имела пять сексуальных контактов до того, как Шин раскрыл, что он ВИЧ-инфицирован. Кроме того, Росс утверждала, что актер заставил ее сделать аборт, несколько раз бил и душил, а также наставлял на нее заряженный пистолет.

Спустя год Шин снова стал фигурантом уголовного дела, расследованием которого занималась полиция Лос-Анджелеса. Los Angeles Times писала, что в правоохранительные органы поступило заявление об угрозах со стороны актера.