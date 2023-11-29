 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У Белого дома в Вашингтоне ветер повалил рождественскую елку

Ветер опрокинул рождественскую елку рядом с американским Белым домом
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Сильный порыв ветра опрокинул Национальную рождественскую елку у Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал CBS.

По данным Службы национальных парков США, 40-футовое дерево рухнуло 28 ноября около 13:00 (21:00 мск), ее удалось поднять через пять часов — к 18:00 (2:00 мск, 29 ноября) — после замены оборванного троса. По данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра могли достигать до 9 м/с.

Похожий инцидент произошел в 2011 году: тогда рождественскую елку также повалил сильный ветер.

Рождество у президента: как первые леди украшали Белый дом к празднику
Фотогалерея 

Церемония зажжения елки в этом году запланирована на 30 ноября. На ней должны присутствовать президент Джо Байден, первая леди Джилл Байден, а также вице-президент Камала Харрис. Традицию зажжения елки в 1923 году основал 30-й президент США Калвин Кулидж.

Национальную елку заменили в середине ноября. У прошлого дерева, посаженного два года назад, развилась игольная болезнь — грибковое заболевание, из-за которого хвоя становится коричневой и опадает. Дерево срубили в Национальном лесу Мононгахела в Западной Вирджинии.

Теги
Рождество Белый дом елка
Материалы по теме
Возвращение новогодних корпоративов подогрело спрос на красную рыбу
Бизнес
В России выбрали главную новогоднюю 25-метровую елку
Общество
Больше половины россиян выступили за длинные новогодние каникулы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
Минобороны сообщило о поражении «Калибрами» военных объектов ВСУ Политика, 05:20
Борисов выступил за голосование по названию орбитальной станции России Технологии и медиа, 05:16
В Магаданской области опровергли решение об усыплении бездомных собак Общество, 04:55
У Белого дома в Вашингтоне ветер повалил рождественскую елку Общество, 04:44
Адам Кадыров стал куратором батальона Минобороны Политика, 04:40
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Economist объяснил конфликт Зеленского и Залужного провалом наступления Политика, 04:09
Forbes сообщил о потере ВСУ первого танка Leopard 1A5 Политика, 03:47
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Умер соратник Уоррена Баффетта Чарльз Мангер Общество, 03:10
МВД предложило обязать иностранцев подписывать «соглашение о лояльности» Общество, 03:09
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты Политика, 02:31