У Белого дома в Вашингтоне ветер повалил рождественскую елку

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Сильный порыв ветра опрокинул Национальную рождественскую елку у Белого дома в Вашингтоне, сообщил телеканал CBS.

По данным Службы национальных парков США, 40-футовое дерево рухнуло 28 ноября около 13:00 (21:00 мск), ее удалось поднять через пять часов — к 18:00 (2:00 мск, 29 ноября) — после замены оборванного троса. По данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра могли достигать до 9 м/с.

Похожий инцидент произошел в 2011 году: тогда рождественскую елку также повалил сильный ветер.

Церемония зажжения елки в этом году запланирована на 30 ноября. На ней должны присутствовать президент Джо Байден, первая леди Джилл Байден, а также вице-президент Камала Харрис. Традицию зажжения елки в 1923 году основал 30-й президент США Калвин Кулидж.

Национальную елку заменили в середине ноября. У прошлого дерева, посаженного два года назад, развилась игольная болезнь — грибковое заболевание, из-за которого хвоя становится коричневой и опадает. Дерево срубили в Национальном лесу Мононгахела в Западной Вирджинии.