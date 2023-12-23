ВОЗ: заболеваемость COVID-19 за месяц выросла более чем на 50%

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц

Число случаев заболевания COVID-19 в мире за месяц выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, сообщила в отчете Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

С 20 ноября по 17 декабря было зарегистрировано 850 тыс. случаев заболевания коронавирусом. По информации ВОЗ, 3 тыс. из них закончились летальным исходом — это на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Количество случаев госпитализации с COVID-19 выросло на 23% — с 13 ноября по 10 декабря более 118 тыс. человек оказались в больницах по всему миру. Из них более 1,6 тыс. были госпитализированы в отделения интенсивной терапии (ОИТ), что на 51% больше по сравнению с предыдущим периодом.

В ВОЗ подчеркнули, что сводка не отражает фактическое количество заболеваний по всему миру, так как отчеты о случаях заражения коронавирусом предоставили лишь 105 стран, о случаях смертей — 50 стран.

Ранее российский оперштаб сообщал, что с 20 по 26 ноября заболеваемость COVID-19 в стране выросла почти на 33%. Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом отмечала, что введение жестких ограничительных мер в России сейчас не требуется.

21 декабря ковидный госпиталь при клинической больнице имени Святителя Луки в Санкт-Петербурге сообщил о нехватке коек. Руководитель подразделения Сергей Забиров тогда сказал, что 165 коек госпиталя постоянно заполнены, такое положение дел сохраняется в течение месяца.