Кириенко объявил Москву и Владивосток молодежными столицами 2024 года
Победителями конкурса за звание молодежной столицы России в 2024 году стали Москва и Владивосток, результаты голосования объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.
«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодежные столицы: Москва и Владивосток», — сказал он.
Голосование проводилось «Росмолодежью», оно продолжалось с 8 по 21 декабря. Экспертная комиссия выбрала пять городов-финалистов: Владивосток, Красноярск, Мурманск, Москва, Омск.
Конкурс «Молодежная столица России» проводился во второй раз. В прошлом году победителем стал Нижний Новгород. Выигравший конкурс город получает право на проведение мероприятий «Росмолодежи» федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи города и другие бонусы.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится