Кириенко объявил Москву и Владивосток молодежными столицами 2024 года

Кириенко: молодежными столицами в 2024 году станут Москва и Владивосток

Владивосток (Фото: Guo Feizhou / XinHua / Global Look Press)

Победителями конкурса за звание молодежной столицы России в 2024 году стали Москва и Владивосток, результаты голосования объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на выставке-форуме «Россия», передает ТАСС.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодежные столицы: Москва и Владивосток», — сказал он.

Голосование проводилось «Росмолодежью», оно продолжалось с 8 по 21 декабря. Экспертная комиссия выбрала пять городов-финалистов: Владивосток, Красноярск, Мурманск, Москва, Омск.

Конкурс «Молодежная столица России» проводился во второй раз. В прошлом году победителем стал Нижний Новгород. Выигравший конкурс город получает право на проведение мероприятий «Росмолодежи» федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи города и другие бонусы.