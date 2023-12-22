В Россию вернули трех детей с Украины

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В Белгородскую область из Харьковской области Украины привезли трех детей — двух братьев и сестру, которые не могли вернуться на родину из-за проблем с документами. Об этом сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

Вернувшимся мальчикам девять и 17 лет, их сестре — 12, сообщила омбудсмен. По ее словам, дети с конца 2021 года жили на Украине с бабушкой в связи с семейными обстоятельствами. Когда родители попытались забрать их, в том числе с помощью волонтеров, то не смогли этого сделать, так как у детей не было необходимых документов.

В июле 2023 года их отец обратился к детскому омбудсмену Белгородской области Галине Пятых, сообщила Львова-Белова. В результате в контакте с украинской стороной и при посредничестве Катара удалось договориться о возвращении детей в Россию в сопровождении бабушки.

Правительство Белгородской области окажет помощь семье, при необходимости детям предоставят психологическую и медицинскую помощь, заключила омбудсмен.

О возвращении детей в регион также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточнила Львова-Белова, с начала военной операции при участии аппарата омбудсмена в Россию с Украины удалось вернуть пятерых детей из трех семей. Из России на Украину и в другие страны вернулось 48 детей из 35 семей, сообщила она.