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Водитель автобуса в Алма-Ате упала в обморок и въехала в толпу

Трое погибли при наезде автобуса в Алма-Ате из-за потери сознания водителем

Водитель автобуса в Алма-Ате упала в обморок и въехала в толпу
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В Алма-Ате пассажирский автобус наехал на толпу людей, стоявших около остановки, в результате погибли трое, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на полицию Казахстана.

Инцидент произошел около 18:15 по местному времени (15:15 мск). По информации ведомства, у пассажира автобуса № 47 случился конфликт с женщиной водителем: мужчина ударил ее, и та потеряла сознание.

В результате автобус наехал на людей, стоявших возле остановки, и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Четверых пострадавших госпитализировали, уточнили в полиции. Как сообщает ORDA со ссылкой на городское управление здравоохранения, трое взрослых получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, у одного пациента диагностировали перелом левого бедра. Четвертый пострадавший, 15-летний подросток, госпитализирован с переломом стопы, пишет издание.

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Фото:moscow_incidents / VK

Мужчину, который ударил водителя, задержали. Как сообщили в полиции, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК Казахстана («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Ранее, 17 декабря, рейсовый автобус врезался в светофор на западе Москвы, в результате пострадали четыре пассажира. Авария произошла на Веерной улице. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением. Всех четверых пострадавших госпитализировали.

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Теги
Алма-Ата автобусная остановка ДТП с автобусом Автобус наезд на людей
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