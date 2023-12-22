МИД отверг обвинения в разрушении культурного наследия Украины

Сергей Лавров (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

Никто не может предъявить фактов, что Россия разрушает украинское культурное наследие, их нет, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом он сказал на общем собрании комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, видео опубликовал ТАСС.

«В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемые разрушения украинского культурного наследия. Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может, их просто не существует», — сказал министр.

Лавров добавил, что у ЮНЕСКО нет права «осуществлять атрибуцию вины», что, по его словам, признают и сотрудники секретариата учреждения в частных беседах.

Летом Россию обвинили в разрушении исторического центра Одессы. В январе он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что храм и другие исторические здания в Одессе были повреждены из-за российского удара, и осудил действия Москвы. Кремль эти обвинения отверг, сказав, что Вооруженные силы России не атакуют объекты социальной инфраструктуры, а также храмы и церкви.

В июле официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в превышении полномочий в ответ на обвинения по поводу Одессы с ее стороны.