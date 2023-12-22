В Ярославской области выявили случаи заболевания гонконгским гриппом

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В Ярославской области зафиксировали случаи заболевания гонконгским гриппом (H3N2, подтип вируса гриппа А). Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Гонконгский грипп — это сезонное заболевание, вызванное вирусом гриппа А подтипа H3N2. Впервые его обнаружили в 1968 году в Гонконге. Осенью 2023 года стали фиксировать случаи заболевания вирусом в России.

Количество заболевших не уточняется, но эпидемический порог по заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе ОРВИ, гриппом и коронавирусом, на территории Ярославской области превышен.

В регионе были введены ограничительные меры: закрыли 130 классов в школах, полностью закрыты четыре школы и десять воспитательных групп. Как отметили в ведомстве, эти меры позволят снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ среди детей.