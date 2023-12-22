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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Аббас поблагодарил Путина за гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Махмуд Аббас поблагодарил Владимира Путина за гумпомощь для сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку сектора Газа. Об этом сообщает агентство WAFA со ссылкой на канцелярию палестинского лидера.

«Президент поблагодарил Путина за политическую поддержку, оказываемую Россией на всех международных форумах, гуманитарную помощь сектору Газа, а также за решение об отправке российского полевого госпиталя», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщила, что два лидера обсудили вопросы, связанные с «обострением палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа». Путин проинформировал Аббаса о том, какие шаги предпринимает Россия для деэскалации конфликта и обеспечения «бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся». Москва продолжит поставлять в сектор Газа лекарства и медицинское оборудование.

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Кроме того, президенты выразили стремление к дальнейшему укреплению «дружественных российско-палестинских отношений». Путин пригласил Аббаса «посетить Россию во взаимоприемлемые сроки».

С начала нового обострения палестино-израильского конфликта российские официальные лица неоднократно призывали к деэскалации и завершению боестолкновений.

22 декабря борт Ил-76 МЧС России доставил для жителей Газы 20 т гуманитарной помощи. Всего с начала миссии российского спасательного ведомства в зону конфликта было доставлено 390 т продуктов питания, лекарств и одежды.

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Теги
Россия Палестина Владимир Путин Махмуд Аббас сектор Газа
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