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Новый год 2024 ,  
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В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить елку

В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить елку
Сюжет
Новый год 2024

В Якутии мужчину прицепили к крану, чтобы нарядить елку
Video

В городе Покровске в Якутии новогоднюю елку нарядили при помощи крана. Человек, который наряжал ее, надел стропы, которые прикрепили к крюку на стреле крана и подняли наверх. На кадрах видно, как таким образом на елку устанавливают макушку.

Елка стоит у местного ТЦ «Эдем». Таким образом елку украшают уже несколько лет, заявила изданию SakhaDay владелица «Эдема» Надежда Самсонова.

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Якутия елка Новый год
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