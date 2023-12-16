От Нью-Йорка до Токио: как города мира приготовились к зимним праздникам
Испанская лестница в Риме, Италия
Парк «Сады у залива» в Сингапуре
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия
Проекция на горе Роше-де-Нэ недалеко от Монтрё, Швейцария. Фигура спроецирована с расстояния 2,3 км, ее длина 700, а высота 400 м
Дебрецен, Венгрия
Вид со смотровой площадки на крыше небоскреба Shibuya Sky в Токио, Япония
Площадь Сиркулар в городе Мурсия, Испания. Сооружение в форме рождественской ели состоит из 750 тыс. светодиодных ламп со сверхнизким потреблением энергии
Люди встречают прибытие поезда Деда Мороза в Красноярске, Россия. Поезд стартовал из Великого Устюга еще в ноябре, в его маршруте более чем 80 городов
Рождественская ель в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, США
Макати, столичный регион Филиппин
Главная площадь в Гливице, Польша
Муниципалитет Картес в Кантабрии, Испания
Кали, Колумбия
Брюссель, Бельгия
Вандомская площадь в Париже, Франция
Тайбэй, Тайвань
Пикадилли в Лондоне. Великобритания
Рождественский вертеп на площади Святого Петра в Ватикане
Староместская площадь в Праге, Чехия
Валетта, Мальта
Инсталляция британо-австралийского художника Брюса Манро «Поле света» из более чем 17 тыс. светильников на солнечных батареях недалеко от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
София, Болгария
Набережная Альстер в Гамбурге, Германия
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Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
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в карьере
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и в команде
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