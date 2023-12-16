От Нью-Йорка до Токио: как города мира приготовились к зимним праздникам

В декабре в разных странах на улицах городов идут ярмарки и монтируют иллюминацию. Мировые столицы соревнуются, чья елка выше, а лайт-шоу — ослепительнее. Как мир готовится к Рождеству и Новому году — в фоторепортаже РБК