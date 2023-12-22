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Политика ,  
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Полиция разгоняет протестующих против реформ Милея в Аргентине. Видео

Появились кадры разгона протестующих против реформ Милея в Аргентине

Полиция разгоняет протестующих против реформ Милея в Аргентине. Видео
Video

В Аргентине продолжаются протесты из-за реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Накануне протестующие прошли маршем от здания конгресса до площади Мая, рядом с которой находятся Каса-Росада (резиденция президента) и другие правительственные здания. 

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Хавьер Милей

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Теги
Аргентина протесты полиция
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