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Лидера нападавшей на прохожих банды этапировали в Петербург

СК: в Петербург этапировали главаря нападавшей на прохожих банды

18-летний лидер банды, участники которой нападали на прохожих, этапирован в Санкт-Петербург, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

«Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Лидера нападавшей на прохожих банды этапировали в Петербург
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Петербургское управление СК указало, что продолжает проведение расследования дела о хулиганстве, возбуждении ненависти и вражды. По нему в качестве подозреваемых проходят 15 молодых людей из Азербайджана и Таджикистана.

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По данным следствия, банда регулярно нападала на жителей Петербурга, «провоцируя драки в общественных местах». Их действия заставили горожан опасаться за свою безопасность, отметили в ведомстве.

15 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту видео, опубликованных в телеграм-канале «Жизнь бродяги». На них подростки, в частности, провоцировали на конфликт прохожих и дрались с ними.

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В начале ноября Турала Мамедова задержали в Азербайджане по запросу России. После этого его экстрадировали в Дагестан.

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Санкт-Петербург Следственный комитет Александр Бастрыкин
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