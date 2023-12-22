Лидера нападавшей на прохожих банды этапировали в Петербург

18-летний лидер банды, участники которой нападали на прохожих, этапирован в Санкт-Петербург, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

«Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Video

Петербургское управление СК указало, что продолжает проведение расследования дела о хулиганстве, возбуждении ненависти и вражды. По нему в качестве подозреваемых проходят 15 молодых людей из Азербайджана и Таджикистана.

По данным следствия, банда регулярно нападала на жителей Петербурга, «провоцируя драки в общественных местах». Их действия заставили горожан опасаться за свою безопасность, отметили в ведомстве.

15 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту видео, опубликованных в телеграм-канале «Жизнь бродяги». На них подростки, в частности, провоцировали на конфликт прохожих и дрались с ними.

В начале ноября Турала Мамедова задержали в Азербайджане по запросу России. После этого его экстрадировали в Дагестан.