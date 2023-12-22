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Умер актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев

Актер из фильма «Географ глобус пропил» Сергей Пепеляев умер в 32 года
Сергей Пепеляев
Сергей Пепеляев (Фото: koleso_tlt / VK)

В возрасте 32 лет скончался российский актер Сергей Пепеляев, сообщил Тольяттинский драматический театр «Колесо» в своем сообществе во «ВКонтакте».

Актер умер 18 декабря, причиной смерти стала «внезапная» болезнь. Прощание с артистом прошло на следующий день в Тольятти. «Коллектив театра «Колесо» выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его», — говорится в некрологе.

Сергей Пепеляев родился в Перми в 1992 году. Окончил Пермский краевой колледж искусств и культуры по специальности «менеджер социально-культурной деятельности» и Пермский институт культуры по специальности «актер драматического театра и кино». Работал в пермском театре «У Моста» и Чайковском театре драмы и комедии.

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Фото:Shannon Stapleton / Reuters

В Тольяттинский драматический театр Пепеляев пришел в 2023 году. Актер успел сыграть в спектакле «Моя жена — лгунья», где исполнил роль Полисмена.

В 2013 году Пепеляев сыграл старшеклассника в фильме «Географ глобус пропил» по одноименному роману Алексея Иванова с Константином Хабенским в главной роли. Это единственная кинокартина в карьере Пепеляева.

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