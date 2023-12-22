В Бельгии рождественская елка упала на трех человек

В бельгийском городе Ауденарде на рождественской ярмарке упала 20-метровая елка, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали, сообщают издание HLN и телеканал VRT.

Елка высотой 20 метров и весом около 5 т стояла на территории ярмарки в Ауденарде, когда поднялся сильный ветер, и дерево упало на трех человек. 63-летнюю женщину доставили в больницу в опасном для жизни состоянии, от полученных травм она умерла. Еще две женщины, на которых упала елка, получили легкие травмы.

Мэр Ауденарде Марник де Мелемейстер заявил, что 20-метровое дерево было снесено сильным ветром. «Елка была крепкой, но неожиданно случился сильный дождь и с порывами ветра в шесть баллов. В результате дерево упало возле рождественской ярмарки, где присутствовало много людей», — сказал глава города.

В январе 2023 года у здания железнодорожного вокзала в Мурманске из-за ураганного ветра упала новогодняя ель. Два человека пострадали, их доставили в больницы города. При этом сам вокзал продолжил работу в обычном режиме.