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Общество ,  
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В Щелково под Москвой спилили главную новогоднюю елку России

В Щелково спилили главную новогоднюю елку России, ее высота — 25 метров
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В подмосковном городе Щелково спилили главную новогоднюю елку страны, передает «РИА Новости». Возраст дерева — 84 года, высота — 25 метро, размах ветвей — 10 м, диаметр ствола — 60 см.

Заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолий Кочанов отметил, что главную новогоднюю ель спиливают и транспортируют на Соборную площадь Кремля 24-й раз.

Он сообщил, что елка будет наряжена к 22 декабря.

В России выбрали главную новогоднюю 25-метровую елку
Общество
Фото:«Рослесинфорг»

Ранее в правительстве Московской области анонсировали, что кремлевскую ель спилят в 12:00 11 декабря. В 2023 году на роль главной елки претендовали 30 деревьев. Лесничий, которая обнаружила лучшее дерево, получила в подарок автомобиль.

Каждый год в России на звание главной новогодней елки претендуют около 50–70 деревьев. К требованиям относят гладкий и прямой ствол, ровную конусовидную крону с не слишком густой хвоей и удобное местоположение для вывоза.

В 2022 году главную елку страны срубили в Волоколамском районе Московской области. Это было 95-летнее дерево высотой 27 м и диаметром ствола 56 см.

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Теги
Московская область Новый год новогодняя елка Кремль

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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