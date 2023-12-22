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Технологии и медиа ,  
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Угрожавшего слить в интернет GTA VI приговорили к заключению в больнице

Взломщика Rockstar Games и Uber приговорили к бессрочному заключению в больнице

Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил 18-летнего Ариона Куртаджа за взлом Rockstar Games, Uber, Revolut, Nvidia и других компаний к бессрочному заключению в больнице, сообщает Reuters.

По данным агентства, Куртадж начал совершать киберпреступления самостоятельно с сентября 2022 года, а до этого он состоял в хакерской группе Lapsus$. Всего молодого человека подозревали в совершении 12 преступлений, из них три случая шантажа, два случая мошенничества и шесть случаев неправомерного использования компьютерных технологий.

Взломав британскую финтех-компанию Revolut, обвиняемый получил доступ к информации около 5 тыс. ее клиентов. Сервису такси Uber он нанес ущерб почти на $3 млн.

Куртадж также взломал компанию-разработчика видеоигр Rockstar Games и пригрозил опубликовать исходный код шестой части GTA. Присяжным на суде показали фрагменты из игры, которые молодой человек опубликовал на форуме.

Психиатры выявили у обвиняемого аутизм и признали его неспособным предстать перед судом, поэтому присяжным предложили выяснить, совершил ли он указанные действия, а не выносить обвинительный приговор.

Rockstar показала первый трейлер GTA VI раньше срока из-за утечки
Life
Фото:Rockstar Games

В 2022 году в интернет были слиты несколько десятков видео ранней сборки GTA VI, а также скриншоты и тысячи строк исходного кода программы. Rockstar Games подтвердила утечку данных об игре и выразила разочарование. Представители компании заявили, что разработка новой части GTA продолжится согласно изначальным планам. В начале декабря 2023 года Rockstar Games опубликовала первый трейлер игры GTA VI раньше положенного срока из-за еще одной утечки. В итоге разработчики сообщили, что выход игры состоится в 2025 году.

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Теги
взлом Rockstar Games Uber Nvidia приговор Великобритания
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