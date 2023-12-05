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Технологии и медиа ,  
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Rockstar Games показала трейлер новой GTA

Rockstar Games опубликовала трейлер игры GTA VI
Компания-разработчик сообщила, что выход шестой части GTA произойдет в 2025 году. Таким образом, новая часть игры выйдет спустя 12 лет. Предыдущая версия — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году

Американская компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер игры GTA VI на своем YouTube-канале.

«Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube», — говорится в сообщении компании в соцсети Х.

В конце видеоролика сообщается, что выход игры состоится в 2025 году. Таким образом, новая часть игры выйдет спустя 12 лет. Предыдущая версия — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.

Что известно о GTA VI: когда выход, какой сюжет и чем она лучше прежних
Life
Фото:gamerficial.com

В 2022 году в интернет были слиты несколько десятков видео ранней сборки GTA VI, а также скриншоты и тысячи строк исходного кода программы. Rockstar Games подтвердила утечку данных об игре и выразила разочарование. Представители компании заявили, что разработка GTA VI продолжится согласно изначальным планам.

По предварительным данным, в новой части GTA впервые за 25-летнюю историю франшизы появится женский игровой персонаж. Как сообщалось ранее, главными героями могут стать брат с сестрой из Латинской Америки, которых в детстве разлучила смерть родителей, погибших от рук членов наркокартеля. Повзрослевший протагонист, мужчина, выступит в роли правительственного агента по борьбе с наркотиками, тогда как девушка будет участницей преступной группировки.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
компьютерная игра трейлер

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Подробнее

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