Rockstar Games показала трейлер новой GTA

Компания-разработчик сообщила, что выход шестой части GTA произойдет в 2025 году. Таким образом, новая часть игры выйдет спустя 12 лет. Предыдущая версия — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году

Американская компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер игры GTA VI на своем YouTube-канале.

«Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube», — говорится в сообщении компании в соцсети Х.

В конце видеоролика сообщается, что выход игры состоится в 2025 году. Таким образом, новая часть игры выйдет спустя 12 лет. Предыдущая версия — Grand Theft Auto V — вышла в 2013 году.

В 2022 году в интернет были слиты несколько десятков видео ранней сборки GTA VI, а также скриншоты и тысячи строк исходного кода программы. Rockstar Games подтвердила утечку данных об игре и выразила разочарование. Представители компании заявили, что разработка GTA VI продолжится согласно изначальным планам.

По предварительным данным, в новой части GTA впервые за 25-летнюю историю франшизы появится женский игровой персонаж. Как сообщалось ранее, главными героями могут стать брат с сестрой из Латинской Америки, которых в детстве разлучила смерть родителей, погибших от рук членов наркокартеля. Повзрослевший протагонист, мужчина, выступит в роли правительственного агента по борьбе с наркотиками, тогда как девушка будет участницей преступной группировки.