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La Repubblica согласилась опровергнуть информацию о российском дипломате

Посольство: La Repubblica согласилась опровергнуть слова о российском дипломате

Итальянская газета La Repubblica согласилась опровергнуть информацию о сотруднике Генерального консульства России в Палермо после соответствующего требования от российской стороны, сообщила пресс-служба посольства России в Италии.

Речь идет о статье, опубликованной в газете La Repubblica 19 декабря. В ней утверждается, что судья из Крыма Анастасия Владимировна Шаповал работает в генконсульстве России в Палермо под именем Анастасии Владимировны Шаповаловой.

Посол России в Италии Алексей Парамонов потребовал от главного редактора газеты Маурицио Молинари опубликовать опровержение статьи. По словам Парамонова, речь идет о двух разных людях с разными фамилиями и датами рождения. Он подчеркнул, что в статье содержатся сфальсифицированные персональные данные атташе Шаповаловой и «бредовые умозаключения».

Кроме того, Шаповалова, по его словам, из-за «недобросовестной работы» журналиста La Repubblica столкнулась «с неподобающими угрозами и выпадами в свой адрес со стороны отдельных радикальных националистов».

Посол России обвинил газету La Repubblica в «бредовых умозаключениях»
Политика
Алексей Парамонов

В посольстве России в Италии отметили, что шеф-редактор газеты Лирио Аббате мог бы отнестись более внимательно к изучению имевшихся у него на руках «достаточно противоречивых данных» о двух российских гражданах, работающих в двух различных ветвях государственной власти.

«Не стоило и спешить делать выводы, которые, безусловно, были в конечном счете мотивированы его личными и субъективными причинами и желанием побыстрее «насолить» России и ее официальным представителям в Италии. Однако, получилось, как в русской пословице: «поспешишь — людей насмешишь». Вот и насмешил», — заявили в российском диппредставительстве.

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Там также добавили, что считают произошедший инцидент исчерпанным и «рассчитывают на дальнейшее взаимоуважительное сотрудничество».

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Теги
Италия посольство России дипломат Газета опровержение
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