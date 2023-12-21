Посол России в Италии обвинил газету La Repubblica во лжи

Посол России в Италии Алексей Парамонов направил главному редактору газеты La Repubblica Маурицио Молинари письмо с требованием опубликовать опровержение статьи об атташе Генконсульства России в Палермо Анастасии Шаповаловой. Об этом сообщило российское диппредставительство в Италии в своем телеграм-канале.

Речь идет о статье, в которой утверждается, что судья из Крыма Анастасия Владимировна Шаповал работает в Генконсульстве России в Палермо под именем Анастасии Владимировны Шаповаловой. Посол заявил, что это два разных человека с разными фамилиями и датами рождения. Он подчеркнул, что в статье содержатся сфальсифицированные персональные данные атташе Шаповаловой и «бредовые умозаключения».

По словам Парамонова, из-за «недобросовестной работы» журналиста La Repubblica Шаповалова столкнулась «с неподобающими угрозами и выпадами в свой адрес со стороны отдельных радикальных националистов».

«С учетом фальсификации и распространения персональных данных» посольство России направило в МИД Италии вербальную ноту, выразив протест из-за действий итальянских газет, которые «препятствуют исполнению дипломатических обязанностей и представляет угрозу безопасности, жизни и здоровью российского дипломата».

Парамонов не впервые критикует La Repubblica. В июле он направил главреду газеты письмо, в котором заявил о неспособности издания объективно анализировать геополитические процессы. Поводом стала статья, посвященная роли США в формировании «многополярного мира».