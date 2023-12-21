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В Челябинске альпинист в костюме Деда Мороза упал с 24-го этажа и погиб

В Челябинске промышленный альпинист в костюме Деда Мороза умер, упав с высотки
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Челябинске промышленный альпинист в костюме Деда Мороза упал с 24-го этажа многоэтажного жилого дома, сообщил РБК источник. О происшествии пишет и телеграм-канал «112». По словам собеседника РБК, мужчина погиб.

Как сообщил «112», мужчина упал с дома на Лесопарковой улице в центре города. По информации SHOT, причиной гибели альпиниста, по его данным, могла стать неправильно выбранная веревка.

Об этом же пишет Mash. Как утверждают оба канала, мужчина должен был появиться на празднике перед жителями во дворе и поздравить детей. Mash сообщает, что он разбился о крышу соседней постройки.

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Фото:Прокуратура Московской области

На кадрах, которые показал местный портал 74.ru слышно, что во дворе присутствуют дети, которые зовут Деда Мороза. Наряженный им человек перелезает через ограждение балкона на 24-м этаже дома и висит несколько секунд. Когда на мужчину направляют прожектор, он срывается вниз. На записи видны два троса, за которые погибший пытался зацепиться.

Источник 74.ru в правоохранительных органах, также сообщил изданию, что погибший перепутал страховочные тросы. Как пишет портал со ссылкой на одного из читателей, после происшествия праздник продолжился.

РБК обратился за комментарием в управление СК по Челябинской области.

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Теги
Челябинск Дед Мороз альпинист
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